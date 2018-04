Venti giovani diabetici a gustare le squisite e salutari specialità di Corner Pizza: la curiosità

Degusterà le specialità di Corner pizza di Torrione, in via De Crescenzo, un gruppo di giovani diabetici accompagnati dalla dottoressa Paky Memoli e dalla dietista Roberta Turco. Proprio su iniziativa della diabetologa Memoli, l'associazione Prima Luce, infatti, ha pensato di ideare la serata speciale volta ad educare i ragazzi affetti da diabete a calcolare i carboidrati da poter smaltire e le dosi di insulina da assumere tramite i microinfusori sottocutanei.

Il progetto

Venti giovani, dunque, senza rinunciare al sapore della pizza, questa sera, si eserciteranno nella corretta gestione della loro alimentazione, facendo pratica del Couting diabetico, monitorati dalle dottoresse Memoli e Turco, senza incorrere in rischi per la propria salute. Non è un caso, se il locale scelto per la degustazione sia il Corner Pizza dove gli impasti, caratterizzati da una lievitazione lentissima e da grani antichi macinati a pietra, risultano digeribili e sani, grazie all'attenzione e al talento dell'artigiano della pizza, Donato Lardieri. Tanta curiosità.