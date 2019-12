Non solo pizze, Madia "vizia" anche i golosi con dolci e prelibatezze sempre nuove

Non solo pizze, ma anche antipasti e dolci artigianali da leccarsi i baffi, presso la nota pizzeria Madia sita nell'Irnocenter, a Salerno. Non delude mai, infatti, il locale della famiglia Iannuzzi e capitanato dal pizzachef Francesco Miranda: impasti di vario tipo, con ingredienti e condimenti di eccellenza sempre nuovi, studiati per soddisfare ogni palato, nel rispetto della stagionalità e della qualità, per garantire deliziose pizze e sorprendenti antipasti, caratterizzati, in questo periodo, dal tartufo di Colliano e dalla nocciola di Giffoni.

La curiosità

Non solo salato: i buongustai, ogni giorno, possono degustare un dolce diverso, curato nei minimi dettagli. E' il caso del panettoncino al cioccolato, servito su di una cremina aromatizzata all'arancia, decorata con foglioline di menta. Squisiti anche i tiramisù e le cheesecake a vari gusti. Insomma, non resta che provare le bontà di Madia, 100% artigianali e mai banali.