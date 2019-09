Si fa "fiesta" a El Salvador di via Roma: i sapori "mex-tex" conquistano i salernitani

Sangria, tequila e bontà messicane: si fa festa, venerdì, 27 settembre, presso El Salvador Mexican e Texan Pub. A partire dalle 21.30, infatti, inizierà "la fiesta" in grado di sorprendere tutti gli amanti del piccante e non solo. Dai burritos alla bistecca alla brace di Black Angus: al noto locale di via Roma, sono di casa i sapori tipici della cucina messicana e texana, attraverso la selezione di prodotti freschi e di alta qualità.

Gustosissimi, oltre i piatti, anche i cocktail pronti a coccolare i palati più esigenti. Venerdì, dunque, rappresenta senz'altro la serata giusta per scoprire il mexican food del ristorante che è provvisto di navetta gratuita dai parcheggi della città al ristorante e ritorno. Non resta che darsi agli assaggi e divertirsi, in un ambiente suggestivo e sui generis, rigorosamente made in Mex-Tex.

