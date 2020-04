iorestoincucina di "In cucina con Mimmo": l'iniziativa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono Domenico Cirillo, residente a Scafati, amministratore della Pagina Facebook In cucina con Mimmo: un laboratorio culinario dove si svolgono corsi di cucina ed eventi enogastronomici.



Visto l’isolamento che stiamo vivendo per il coronavirus, ho realizzato un’iniziativa per restare uniti e sfruttare al meglio questo periodo: il contest gratuito, APERTO A TUTTI, #iorestoincucina. Ricette da cucinare durante l’emergenza per dare libero sfogo alla creatività! Ogni partecipante dovrà scattare la foto del piatto realizzato da loro oppure una foto mentre prepara un impasto, postarla sulla Pagina Facebook "In cucina con Mimmo" con il nome della ricetta e gli ingredienti, poi CONDIVIDERLA o TAGGARLA con gli amici per farla votare con i "like". Le 3 foto che riceveranno il maggior numero di "mi piace" entro il 3 maggio, saranno le vincitrici del contest e saranno pubblicate sulla Pagina Facebook "In cucina con Mimmo". I partecipanti riceveranno chi un buono sconto e chi un buono regalo per un corso di cucina a scelta… quando tutto finirà. Vi aspettiamo!