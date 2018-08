lmperivm, l’antica Roma arriva nel Cilento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 04 Agosto ore 18:30 Il primo ristorante a tema sull’Impero Romano arriva nel Cilento, al Cilento Outlet, con la sua prima sede nel territorio popolando di storia, costumi e tradizione romana la “Corte dei Sapori” dell’Outlet. L’antica Roma non è mai stata così vicina. Entrare in uno dei ristoranti IMPERIVM significa fare un salto indietro nel tempo di 2000 anni e respirare, sentire, assaporare tutti i profumi ed i sapori del grande Impero Romano. Saranno la nostra cucina e la nostra sala a ricondurti agli antichi fasti del passato attraverso un gusto e uno stile immortale.

Tutto questo è IMPERIVM, il brand made in Italy, che coniuga la cucina romana attuale con quella storico-tradizionale. Il menù altamente specializzato, contiene piatti dal gusto forte e ricercato; eccellenza della qualità; accuratezza nella selezione delle materie prime; rispetto del cliente. Un luogo unico dove scudi, gladio, armature, bighe e imperatori vi faranno rivivere un’esperienza sensoriale e unica nel suo genere. Il percorso inizia alle ore 12:00 con il giro del centro commerciale con i Legionari e la bellissima Cleopatra sulla sua Lettiga. Alle ore 13:00 si può assistere al pranzo dei Legionari, in attesa delle 14:00, dove si svolgeranno varie attività. Dopo un interessante giro del centro ci sarà l’inaugurazione con il taglio del nastro da parte dei F.lli Colace che daranno il via ai festeggiamenti e ai vari spettacoli di intrattenimento. Un nuovo ed emozionante appuntamento targato Cilento Outlet Village che coniuga in modo dinamico food, storia e divertimento.