Confetti? No, macarons: rivive la tradizione dell'epoca romana a Salerno

Si narra che gli antenati dei confetti esistevano già in epoca romana ed erano dei dolcetti realizzati con mandorle, miele e farina. Era abitudine degli invitati regalarne agli sposi in numero da cinque, un confetto per ogni dono della vita: salute, fertilità, longevità, felicità e ricchezza.

La curiosità

Oggi le cose sono cambiate e gli sposi salernitani Massimo e Myriam hanno voluto adeguare la tradizione al gusto regalando agli invitati una scatola non di confetti ma di macarons preparati dalla pasticceria Romolo di Salerno. Tanta curiosità al matrimonio e tutti a leccarsi i baffi prima ancora che al banchetto.

