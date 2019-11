Locali e movida: non solo il sabato, tante occasioni di svago infrasettimanali a Salerno

Chi ha detto che la movida salernitana è "viva" solo nel week-end? Sono diversi, infatti, i locali cittadini che promuovono iniziative e serate infrasettimanali, per regalare attimi di svago anche nei giorni feriali a giovani e non.

Gli appuntamenti

In particolare, presso il King s cross Irish Pub di via Roma, giovedì 14 novembre, ci sarà nuovamente musica dal vivo, questa volta con i Wet Rags che coltivano la passione per il bluegrass, genere americano definitosi verso la metà degli anni quaranta, grazie al padre della musica bluegrass: Bill Monroe. L'american folk music, dunque, tra un sorso di birra e squisite specialità, farà leccare i baffi a tutti. Intanto, ogni mercoledì, presso Filippo e ‘o Panaro di Mercatello, le pizze preparate con i grani antichi del maestro Donato Lardieri delizieranno il palato di tutti i buongustai, mentre il giovedì, Chef Benito attende tutti i curiosi con le sue ricette tipiche. Ancora, presso "Tondo", nell'Irnocenter, il 14, torna puntuale "La Forma del Suono", con un altro giovedì di musica live all'insegna del gusto e, questa volta, dei più grandi successi di Lucio Dalla. Non resta che l'imbarazzo della scelta.