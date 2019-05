Buonissimo e lievitato naturalmente: è il Panesillo di Benevento

Una vera prelibatezza campana, il panesillo, la cui etimologia latina corrisponde a "panis ille": è quel preciso tipo di pane che veniva preparato nelle occasioni speciali a Ponte, in provincia di Benevento.

La storia

Dolce di antichissima tradizione, confezionato artigianalmente impastando farina di grano tenero, uova fresche, zucchero e latte. Lievitato naturalmente, si cuoce in forno per circa un'ora e un quarto e viene guarnito con glassa di zucchero al mandarino, all'arancia o al cioccolato. Ancora oggi il panesillo di Ponte è un prodotto confezionato secondo la tradizione sia in casa che nei laboratori artigianali.