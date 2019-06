Panini gluten free per la serata organizzata da Tondo & AiC: l'appuntamento

"Tondo & AiC - La Forma del Gluten Free": questo il titolo dell'emblematica serata prevista per il 1° luglio, presso il locale sito nell'Irno Center, a Salerno. L'Associazione Italiana Celiachia, da anni il punto di riferimento unico in Italia per chi soffre di celiachia per rispondere alle domande di chi necessita di chiarezza, onestà e competenza, infatti, propone l'iniziativa presso Tondo che renderà disponibili tutti i panini dell'appetitoso menù in versione gluten free.

Le informazioni

Lunedì 1 luglio, dunque, è prevista la serata speciale in collaborazione con l'AiC: l'ingresso è libero, ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: 089 209 4369