Erbe aromatiche e bontà mediterannee, Il Nocciolo Selvatico di Giffoni propone anche la pizza in teglia

Tra le tante bontà proposte, anche la pizza in teglia presso il Nocciolo Selvatico, ristorante di Sieti di Giffoni che sta entusiasmando molti buongustai.

La curiosità

L’utilizzo delle erbe “Selvatiche” e spontanee incarna la filosofia di cucina della Chef Mariagrazia Casolo per la preparazione dei suoi piatti. Prediligendo cotture a vapore o a basse temperature per preservare le proprietà organolettiche degli alimenti, il Nocciolo Selvatico promuove la cucina mediterranea collegata agli spunti alimentari della Scuola Medica Salernitana. Non resta che assaggiare le specialità della casa.