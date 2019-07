50 Top Pizza 2019: c'è anche Pignalosa tra le pizzerie migliori d'Italia

C'è anche una pizzeria salernitana nella 50 Top Pizza, la guida on-line di settore giunta alla sua terza edizione. Pignalosa, infatti, si piazza al 20° posto tra le migliori pizzerie d’Italia e del mondo del 2019. Allori, intanto, per le prime due: I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta) e Pepe in Grani di Franco Pepe (Caiazzo, CE). In terza piazza 50 Kalò di Ciro Salvo (Napoli).

L'annuncio

L’annuncio è giunto al termine della cerimonia di premiazione svoltasi martedì 23 luglio al Teatro Mercadante di Napoli. Atto conclusivo della lunga cavalcata 2018/19 di 50 Top Pizza che con i suoi ispettori ha passato in rassegna ben 1.000 insegne in tutta Italia, giudicando il progetto pizzerie in toto, dalla qualità della proposta cibo all’insieme dei servizi offerti al cliente. Ad essere rappresentate in classifica sono ben 14 regioni da Nord a Sud dello Stivale, per un quadro complessivo che sottolinea la crescita qualitativa media nell’intero Paese. Naturale il dominio della Campania nella top 50, con ben 18 insegne presenti. Tanta soddisfazione per la nostra città.