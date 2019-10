Hospitality Social Awards, I Borboni pizzeria premiata a Rimini

E' stata premiata ieri a Rimini in occasione degli Hospitality Social Awards 2019, “I Borboni” pizzeria di Pontecagnano Faiano. Nell'ambito della prima iniziativa a premi in Italia dedicata alle migliori performance del social media marketing nel turismo e nell’ospitalità, dunquel il locale salernitano si è visto riconoscere l’ambito premio posizionandosi al primo posto.

Il concorso

Ideato e organizzato da Teamwork, il concorso premia le attività di ristorazione e di ospitalità che hanno dimostrato di avere una presenza social ben definita e costante. Le categorie in gara sono: strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive extralberghiere, strutture ricettive aggregate, destinazioni turistiche e infine ristoranti (intesi anche come trattorie, osterie, pizzerie, fast food e attività di piccola ristorazione). A ritirare il premio martedì 8 Ottobre, presso il Centro Congressi di Rimini, Fabrizio Todisco, consulente di marketing strategico per l'attività.

La pizzeria

La pizzeria “I Borboni” ha aperto i battenti nel 2018 da un progetto di Daniele Ferrara, ex di Pizzeria P arrivata al secondo posto nel campionato della pizza 2017 di Dissapore, e il collega e amico Valerio Iessi. “Diciamo che ero e sono un innamorato della pizza, nutrivo una vera e propria vocazione e quasi subito, da perfetto autodidatta, sono riuscito ad impossessarmi della tecnica. – ha detto Ferrara - Poi non mi sono più fermato e fino a ventotto anni ho lavorato nel locale di famiglia (a Cava de’Tirreni) . L’esperienza a Milano, città che porterò sempre nel mio cuore, mi ha dato tanto ed ora eccomi, insieme con Alessandro Truono e Valerio Iessi, in questa nuova sfida”. “I Borboni” pizzeria punta le sue carte sulle qualità dei due pizzaioli, sui prodotti del Sud e su un locale moderno e luminoso. Alla base del progetto gastronomico, come indica il nome, c’è la storicità e la nobiltà del prodotto pizza declinato in numerose e interessanti varianti.

I premi

Oggi per i due pizzaioli e l’imprenditore Truono giunge l’ennesima soddisfazione, quella di essere selezionati tra centinaia di candidati come l’attività di ristorazione più social dell'anno. Il premio arriva a poco più di una settimana dall'assegnazione dei “Due spicchi” Gambero Rosso che l’ha iscritta di diritto tra le pizzerie più buone d'Italia. L’attività salernitana in poco più di un anno ha ottenuto, oltre al successo di pubblico, il pieno di riconoscimenti. “I Borboni” è infatti anche nella lista delle 100 migliori pizzerie d’Italia secondo la prestigiosa guida 50toppizza e tra le migliori 7 della provincia secondo il magazine Dissapore.