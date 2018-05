“Premio Qualità”: allori per il gelato alla fragolina di bosco de "Le Sirene", successo per Ice to meet you

E’ il gelato alla fragolina di bosco di Petina, dal gusto dolce e delicato, particolare per la sua qualità, realizzato da Raffaele Lepore della Gelateria delle Sirene di Salerno a conquistare il palato della giuria di esperti. Si è conclusa ieri sera Ice to meet You, la festa del gelato che ha animato il llungomare di Salerno, assegnando il “Premio Qualità” di miglior gelato artigianale, gusto eccellenze del territorio.

Il successo

Pienone sul lungomare di Salerno con oltre 3 mila chilogrammi di gelato consumati nei tre giorni di Festa del Gelato Artigianale di Alta Qualità, l’iniziativa organizzata dalla CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) di Salerno, dal Movimento Turismo del cioccolato e delle eccellenze italiane in collaborazione con Tanagro Legno Idea, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Comune di Petina. Tra coni, coppette e gusti di ogni tipo, il lungomare Trieste ha accolto migliaia di visitatori golosi, appassionati e anche tante famiglie con bambini. Il maestro gelatiere di Via Leucosia Raffaele Lepore del Bar Gelateria delle Sirene di Salerno ha conquistato la speciale Coppa di Ice to meet You 2018, nella competizione dove si sono sfidati sei gelatieri nella preparazione del gelato artigianale, abbinato per questa edizione ad uno dei prodotti di qualità più apprezzati del territorio salernitano: la fragolina di bosco di Petina.

La sfida

Per la festa del dolce freddo piu’ conosciuto al mondo i maestri gelatieri hanno realizzato, ognuno a modo suo, un gusto unico ed originale creato “su misura" per la Festa del Gelato Artigianale di Alta Qualità. La sfida a colpi di paletta ha permesso al gelatiere Francesco Balestra al timone de La Delizia di Ottaviano (Na) di conquistare il Premio “Miglior Gusto dell’estate” con il gusto battezzato “Mediterraneo” realizzato con mandarino, mandorla e pistacchio. Anche i visitatori venuti alla manifestazione hanno degustato i gelati votando quello preferito e l'artigiano che l'ha prodotto. Marco Adinolfi de La Torretta di Cava de’ Tirreni (Sa) ha vinto il premio della giuria popolare aggiudicandosi la targa di “Gelato più buono”.

La soddisfazione

Un autentico successo per l’VIII edizione di “ICE TO MEET YOU”, ideata dal Presidente della Claai Gianfranco Ferrigno, dove stravince il “gelato artigianale”, storicamente il primo alimento a potersi definire Ambasciatore dell'Italian Food nel mondo, che ha conquistato un degno posto sulle tavole come prodotto di eccellenza del Made in Italy. Un’edizione, quella 2018, diventata negli anni sempre più innovativa e gustosa, che rimarca un forte legame con la tradizione, l’artigianalità e il territorio. Già pronta una nuova tappa del tour del Gelato Artigianale di Alta Qualità, con altri selezioni maestri gelatieri che animeranno dall’1 al 3 giugno 2018 viale Douhet – Piazza Gramsci, a pochi passi dalla Reggia di Caserta.





