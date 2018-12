Dalla Sicilia a Salerno: ecco la calamarata con il "pesto di pistacchio di Bronte Dop"

Dalla Sicilia a Salerno per deliziare i palati dei salernitani. Arriva, infatti, dal comune di Bronte, situato in provincia di Catania (membro del Parco dell’Etna e dei Nebrodi), un primo piatto davvero unico, che è possibile degustare presso la tavola calda “Con Sapore-Conad” situata in via delle Calabrie 4, nel quartiere Fuorni di Salerno.

Gli ingredienti

Il piatto dall’aroma siciliano è composto da calamarata, gamberi e, soprattutto, dal pesto di pistacchi di Bronte. A portare a Salerno questa ricetta davvero unico è il giovane chef Claudio Mauro, che, nonostante i suoi 28 anni, può vantare una importante esperienza lavorativa alle spalle. “Ho appreso la ricetta durante la mia permanenza in Sicilia. E, devo dire, che questo piatto è molto apprezzato anche dai salernitani”. La tavola calda specializzata in piatti a base di pesce - ma che offre ai suoi clienti anche ricette a base di terra e pizze di varia tipologia - è aperta tutti i giorni dalle 6.30 alle 20.30.