Q•Vida: apre i battenti il nuovo locale con piatti e cocktail di stagione

Conto alla rovescia per il taglio del nastro di Q•Vida, nuovo locale che aprirà i battenti in via Delle Calabrie. Alla base della new entry, un progetto a tempo con le stagioni, nel rispetto della natura, dell'orto, del giardino e degli alberi.

L'appuntamento

Il 18 gennaio dalle 19 alle 23 si terrà l'inaugurazione con piatti genuini e cocktail di stagione, conditi con un pizzico di creatività. Non mancherà musica dal vivo Made in Swing. Tanta curiosità.