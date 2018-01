Baronissi, tradizione e innovazione si fondono nei piatti di "Re Baccalà"

Una piccola e accogliente locanda che offre gustose prelibatezze agli amanti del pesce e non solo: è l'apprezzatissimo "Re Baccalà", locale sito a Baronissi che propone piatti caratterizzati da eccellenza e qualità. Vasta, la scelta per gli ospiti, con il menù senza glutine, il tour gastronomico tra le Regioni d’Italia (ogni domenica a pranzo) e tante gustose iniziative divulgate anche tramite la pagina Facebook del ristorante.

Le specialità

Deliziosa, la proposta gastronomica ricca e sempre in continua evoluzione, in grado di fondere tradizione e innovazione. Tra i piatti, sia di mare che di terra, baccalà al forno con coriandoli di verdurine croccanti e crema di mais, baccalà al sugo di pomodoro San Marzano o baccalà in carpione. E poi Cous cous di verdurine e baccalà con gelatina di rucola e crema di porri, cavatelli al baccalà con crema di ceci e granella di pistacchio, spaghetti allo scarpariello, paccheri trafilati a bronzo con vongole veraci e burrata di bufala campana o ancora ennette al baccalà con funghi porcini,fagioli tondini,lardo di colonnata e granella di nocciole. E ancora, il baccalà fritto in pastella su crema di peperoni o quello cotto al vapore con caviale e germogli di ravanello: sono ancora tante le specialità sapientemente preparate dallo chef. Non mancano squisiti dolci, con frutta e cioccolato, a coccolare il palato dei buongustai. Chi vuole concedersi una cena speciale, insomma, non può non assaggiare le delizie del grazioso ristorante di Baronissi.