Rifugio Cervati: "Vituzzo" ha le ore contate, tutti a degustare il cacio gigante

E' stato ammirato e fotografato. Adesso è giunto il momento per assaggiarlo. Verrà aperto e degustato domenica 27 ottobre, presso il Rifugio Cervati. "Vituzzo", il cacio gigante che pesa oltre 21 kg.

Stagionato per 12 mesi presso il Rifugio, lo spettacolare cacio del caseificio San Giovanni di Sala Consilina, dunque, sarà assaporato in località Chianolle, sul Cervati, in una atmosfera davvero suggestiva, tra profumo di natura e di...formaggio. Prevista una folta partecipazione.