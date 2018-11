Giorno dedicato ai Defunti, profumo di torrone nell'aria: la storia e la ricetta

Profumo di torrone nell'aria: come di consueto, in Campania, infatti, il 2 novembre si prepara e si degusta del torrone morbido, simbolo, secondo alcuni, del dono che i defunti farebbero ai cari vivi, nel giorno in cui questi ultimi li ricordano con la visita al cimitero, e, secondo altri, di un omaggio che i viventi preparavano per gli stessi defunti, per il loro viaggio in Cielo. Si tratta, peraltro, di un torrone diverso dal classico, per via, si narra, della forma che ricorda la cassa del defunto.

La ricetta per i lettori

INGREDIENTI

400 gr di cioccolato fondente, 300 gr di cioccolato al latte, 200 gr di nutella, 250 gr di nocciole tostate

PREPARAZIONE

1. Far sciogliere la nutella immergendo il barattolo in acqua calda

2. Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente e, una volta fuso, rivestire delicatamente l'interno di uno stampo da torrone (piccolo) oppure uno di stagnola alto, rettangolare e stretto (da 3 porzioni). Mettere lo stampo rivestito al cioccolato in frigo finché il cioccolato non si sarà ben indurito. Lasciare un po' del cioccolato fuso da parte, in una tazza o un bicchiere.

3. Sciogliere a bagnomaria anche il cioccolato a latte, una volta fuso unirvi la nutella ormai ben sciolta e mescolare con delicatezza per diversi minuti, finché il composto non si sarà ben amalgamato e risulterà omogeneo. A questo punto unire anche le nocciole e continuare ad mescolare, per distribuirle al meglio nell'intero impasto.

4. Prendere delicatamente lo stampo dal frigo e versarvi il composto all'interno, livellando bene la superficie. Versare sopra la restante copertura al cioccolato fondente e livellare con cura.

5. Rimettere lo stampo in frigo per 3-4 ore (o anche per un'intera notte), fino a pochi minuti prima di servirlo . A quel punto capovolgerlo molto delicatamente su un vassoio rettangolare, tagliare a fette e servire.

NOTE:

Per un torrone al cioccolato bianco: sostituire il cioccolato a latte con quello bianco e la nutella con crema spalmabile al cioccolato bianco. Il procedimento resta invariato, ma la nutella bianca deve essere bollente nel momento in cui la si aggiunge al cioccolato e bisogna mescolare con molta cura.