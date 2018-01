Le torte diventano "pietre preziose": le nuove bontà della pasticceria Romolo

Nuovi piaceri per i buongustai: la storica pasticceria Romolo di Corso Garibaldi, infatti, lancia la sua new collection di torte ispirate alle pietre preziose. In particolare, i palati più raffinati saranno coccolati dalla Rubino, mousse ai frutti rossi, con morbido biscotto al pistacchio di bronte. Oppure dall'Oro di Sicilia, cremoso al mandarino con biscotto alle mandorle ricopertura cioccolato bianco e agrumi e, infine, dalla Smeraldo, specialità con crema leggera di ricotta con pistacchio e biscotto alle nocciole.

"Belle" e buone

Deliziose al gusto e alla vista, le nuove torte sapientemente preparate da Remo Mazza, con eccellenti ingredienti genuini e naturali, faranno impazzire grandi e piccini. Non resta che assaggiarle.





Gallery