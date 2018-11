Dal “Corallo” ai “Patrizio”

Per realizzare un sogno sono sempre necessari tenacia, passione e determinazione. Qualità presenti in abbondanza nella famiglia Patrizio, dove i fratelli Sabatino e Mirko dopo undici anni di lavoro nella prima, piccola pizzeria “Il Corallo”, si trasferiscono a pochi passi in Via Marzio D'Amato a Mercato San Severino. Un cambiamento importante in cui mettono non solo la faccia ma anche il proprio nome. Il brand “Il Corallo” infatti cambia diventando “I Patrizio”.

Con il sostegno della mamma Anna e della moglie di Sabatino, Monica, rappresentano una famiglia solida e appassionata, cresciuta in questo settore e che sta portando avanti la tradizione della pizza di territorio ispirata a quella napoletana. Due forni a legna, una cinquantina di posti, un menu che spazia tra i classici della tradizione napoletana ad abbinamenti originali, mantenendo sempre alta la qualità, soprattutto delle materie prime, rigorosamente locali. L'impasto base ad alta idratazione è realizzato con farina di tipo 0 e 1, ed ha una lievi-maturazione di circa 30 ore.

Per la serata inaugurale i due instancabili fratelli ci hanno deliziato, dopo un assaggio di fritti sempre homemade, con una sequenza di pizze in un crescendo gustativo, il tutto abbinato e due tipologie di vino biologico. Per i fritti la scelta è ricaduta sul bianco della cantina Tagliafierro di Tramonti, Costa d'Amalfi. Un blend di Pepella, Biancazita e Falanghina, tutti vitigni autoctoni della zona, che si fondono tra loro in una sintesi quasi perfetta, rendendo il vino piacevolmente profumato e fresco al palato, rappresentando perfettamente lo splendido lembo campano da cui proviene. Per le pizze invece è stato scelto un rosato frizzante Gabry di Viticultori Lenza, Aglianico 100%. Un vino fresco senza solfiti aggiunti e ottenuto da una rifermentazione in bottiglia. Colore vivace e buona effervescenza, al naso spiccano note di fragola e lampone e al gusto risulta fresco e piacevole.Ottimo cibo, ottimo vino, perfetti i padroni di casa, non ci resta che tornare per assaggiare le altre specialità e novità del menu.

Cheers!

Gallery