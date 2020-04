Sostegno al fitto: l'annuncio del Comune di Salerno

Una procedura telematica, rapida e trasparente: questo è quanto annunciato dal Comune di Salerno riguardo al sostegno al fitto delle abitazioni principali. Dalle ore 12 del 2 maggio sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'ente www.comune.salerno.it l'avviso pubblico per l’assegnazione del contributo previsto dalla Regione Campania in favore delle famiglie in difficoltà economica e sociale a seguito della pandemia Covid-19.

L'avviso

L'avviso conterrà tutti i requisiti economici e reddituali fissati per poter accedere al contributo e la procedura da seguire per presentare la domanda. Le domande potranno esser inviate solo ed esclusivamente in via telematica, anche mediante l’assistenza di CAAF e Sindacati. La modalità telematica esclusiva di presentazione dell’istanza consente di evitare assembramenti presso gli uffici pubblici ed uscite di casa inutili. Inoltre grazie alla presentazione telematica ed al sistema informatico predisposto, le pratiche potranno esser lavorate e classificate in modo rapido, trasparente, rigoroso. I contributi saranno assegnati a tutti gli aventi diritto senza tener conto dell’ordine cronologico di presentazione.

Il Comune, pertanto, raccomanda ai cittadini interessati di attendere la pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune di Salerno e di seguire attentamente la procedura prevista dall'Ente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Amministrazione Comunale, infine, invita coloro che avessero già inoltrato la domanda su modelli o con procedure differenti da quelle previste nell'avviso, di riproporla, pena l'esclusione, sulla piattaforma che sarà messa a disposizione dall'Ente secondo le istruzioni contenute nell'avviso.