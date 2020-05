Polline e polvere gialla su balconi e davanzali: come eliminarla e prevenire allergie

Con la primavera, ma più in generale, con il cambio di temperatura, ritorna in molte persone anche il problema dell'allergia. Non solo quando si è in strada, ma anche in casa, quando quella polvere gialla va a depositarsi su balconi e davanzali ma anche su mobili, letti e indumenti. Solo una corretta pulizia può aiutare ad eliminarla.

Eliminare la polvere gialla da balconi e davanzali

I luoghi interessati sono pavimentazione di giardini, balconi, terrazzi e sui davanzali delle finestre. Buona abitudini vuole che, almeno una volta al giorno, il polline venga eliminato con una scopa (normale o elettrica) sulle pavimentazioni. Poi, bisogna lavare con un pò d'acqua. Su davanzali di balconi e finestre si può utilizzare una spugna piccola o uno straccio con solo acqua o acqua e un detergente. Un'azione che è consigliato fare quotidianamente.

Polline sui mobili

Uno strato di polline può essere eliminato anche con panni antistatici, mentre le superfici vengono pulite con prodotti specifici. Così quando il polline si bagnerà, sarà facilmente eliminato.

Polline sul bucato

Per gli indumenti e la biancheria, è consigliabile stenderli dentro casa o usare un'asciugatrice. La polverina gialla, infatti, può facilmente finire sui panni stesi all'aperto.

Polline su vestiti e capelli

Il polline, per quanto sia difficile notarlo ad occhio nudo, si posa anche sugli indumenti che indossiamo e sui capelli. La sera, una volta che andiamo a cambiarci i vestiti, non bisogna riporli nell'armadio o lasciarli su di una sedia. Perchè il polline, così, resta all'interno della nostra casa. Lo stesso se non laviamo i capelli prima di andare a dormire. In quel caso la polverina finisce su cuscini, lenzuola e pigiama. E' preferibile, infatti, lavare gli indumenti indossati durante la giornata e fare una doccia prima di andare a dormire. E' anche buona abitudine cambiare con maggiore frequenza lenzuola e federe e lavare più spesso le tende.