Bimbo rischia di soffocare mentre mangia la banana: salvato da un vigile del fuoco

Momenti di apprensione, questa mattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un bambino, mentre era in auto con i suoi genitori, stava per rimanere soffocato da un pezzetto della banana che stava mangiando durante il viaggio. A quel punto il padre ha accostato l’auto nei pressi di Sicignano degli Alburni ed ha telefonato ai soccorsi.

L'intervento del vigile del fuoco

Nel frattempo, però, proprio in quei minuti, un vigile del fuoco di Caltanissetta diretto in Sicilia, resosi conto della situazione, si è fermato con il mezzo di servizio per aiutare i genitori del bimbo che erano in preda al panico. In pochi secondi gli ha praticato una manovra salvavita consentendogli di respirare di nuovo regolarmente. Sul posto, successivamente, sono arrivati anche i sanitari del 118 per i controlli di routine sul piccolo. Una tragedia, insomma, che è stata sfiorata grazie al gesto tempestivo di un servitore dello Stato.