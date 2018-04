Abbandono selvaggio dei rifiuti a Sarno: identificati cinque incivili

Senza sosta, i controlli a Sarno, contro il fenomeno dello sversamento abusivo dei rifiuti. Gli Ispettori Ambientali e le guardie dell'Associazione Kronos hanno monitorate diverse zone della città. In particolare sono intervenuti a Foce, Vallone Monaco, Vallone Trave, via Le Noci, via Curti, Vicolo San Chirico, via Tuostolo.

La scoperta

Sono state identificate, dunque, cinque persone che sversavano rifiuti abusivamente. In località Vallone Monaco è stato accertato l'abbandono di circa 80/100 sacchi neri contenenti scarti di industria tessile e circa 20 sacchi con la denominazione del comune di Sabaudia. L'accurata attività ispettiva ha consentito di rinvenire elementi utili ad identificare il responsabile di entrambi gli abbandoni, mentre non è stato possibile avere alcun indizio per l'abbandono di un ingente quantitativo di inerti di origine edilizia, come ha reso noto il sindaco Giuseppe Canfora.

