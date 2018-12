Abusi edilizi in area comunale: coinvolto un consigliere di minoranza

Sono state notificate al consigliere comunale di minoranza al Comune di Camerota Pierpaolo Guzzo ed a suo fratello F.S. Guzzo, una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio riguardante alcune opere realizzate in località Stretta Conca dei Vascelli, riportate in catasto al foglio 22 particella 476 e la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’area demaniale comunale gravata da usi civici.

La vicenda

La notifica, avvenuta tramite la responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’architetto Antonietta Coraggio, è stata inviata anche alla Legione dei Carabinieri della Campania, alla Stazione dei Carabinieri di Marina di Camerota, al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e alla Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno. Lo scorso 13 dicembre, infatti, la stessa Antonietta Coraggio, d'intesa verbale con carabinieri della Stazione di Marina di Camerota, ha effettuato un sopralluogo, a seguito di numerose sollecitazioni in merito a manufatti in avanzato stato di degrado ed abbandono situati in località Stretta. Nel corso del sopralluogo, come riporta la notifica: "Si riscontrava l’esistenza di manufatti ancora al rustico, in avanzato stato di degrado e di abbandono, non recintati, invasi dalla vegetazione, nonché da rifiuti, sottoposti rispetto ad una via di penetrazione dell’abitato, e, quindi, costituenti un rischio per la pubblica e privata incolumità". L'architetto del Comune, inoltre, ha verificato che i manufatti erano situati in un’area di demanio comunale gravato da uso civico. Il manufatto dei Guzzo, quindi, si configura senza dubbio quale occupazione abusiva di suolo pubblico ad uso civico e tutti i frazionamenti intervenuti sullo stesso sono stati effettuati senza alcuna legittima titolarità da parte dei soggetti che li hanno prodotti. Ora, entro 20 giorni i due fratelli potranno far pervenire evenutali note e documentazioni mentre entro 45 giorni si concluderà il procedimento con l'emissione di un povvedimento definitivo.