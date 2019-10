Abusi edilizi a Montecorice: il provvedimento disposto dal direttore del Parco

Ancora abusi edilizi in Cilento. In particolare, a Casa del Conte, località Manolfo, di Montecorice, i carabinieri hanno individuato delle opere prive di autorizzazione: era stato realizzato un nuovo corpo fabbrica costituito da tre pareti per oltre 619 metri cubi in una zona C2 (area di protezione) del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il provvedimento

L’opera era stata costruita senza il necessario nulla osta dell’Ente: il direttore Romano Gregorio ha ordinato la demolizione degli abusi e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.