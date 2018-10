Abusi edilizi: disposto l'abbattimento di un muro a Roscigno

Nuovi abusi edilizi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni: i carabinieri della stazione di Corleto Monforte, hanno scoperto delle opere abusive nel territorio di Roscigno, in località Sant’Andrea.

L'abuso

L’abuso riguarda la costruzione di un muro di contenimento lungo 22,75 metri e alto 4 metri, in un’area rientrante nel Piano del Parco: non risulta alcun nulla osta richiesto all’Ente Il Direttore del Parco, Romano Gregorio, con un’ordinanza, ha disposto l’obbligo di provvedere alla demolizione delle opere realizzate in maniera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.