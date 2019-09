Scovati nuovi abusi edilizi a Sanza, opere acquisite dall'ente Parco a San Giovanni a Piro

Accertati nuovi abusi edilizi nel salernitano. In particolare, a Sanza in località Gaveti-Vallinova, su terreni comunali, i carabinieri hanno scovato un manufatto realizzato interamente in legno e lamiera zincata, con pavimento in calcestruzzo, chiuso con due porte di accesso e con una tettoia in cui è collocata una cucina a gas con pavimento in cemento. All’interno del vano è stato realizzato un muretto di contenimento con blocchi di cemento e due piante di faggio, usate come elementi portanti del manufatto. Scoperta anche una tettoia di ricovero per vitelli con una struttura in legno, chiusa con delle tavole, e una copertura in lamiera grecata con un’apertura infissa nel terreno, per consentire l’accesso agli animali, nonchè una recinzione con pali in legno e rete metallica lunga 180 metri, per una superficie delimitata di circa 2.000 metri quadrati. Le opere in questione sono state realizzate nell'area del “Monte Cervati Centaurino e Montagne di Laurino” e nella Zona di Protezione Speciale “Monte Cervati e dintorni”: il Parco del Cilento ne ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.

Gli abusi

Altri abusi edilizi sono stati scovati in località Ciolandrea, a San Giovanni a Piro: l’Ente Parco acquisisce al proprio patrimonio la zona interessata, in quanto l’ordine di demolizione e ripristino dei luoghi non è stato eseguito. Disposta, pertanto, l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente delle opere abusive e dell’area immediatamente circostante per una superficie complessiva pari a dieci volte la superficie interessata dagli abusi. Il monitoraggio continua.