Mendicanti e venditori molesti: multe e sequestri a Salerno

Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Salerno hanno multato due cittadini italiani e due rumeni mentre facevano accattonaggio infastidendo i passanti e i clienti delle attività commerciali situate in via Carmine. I quattro uomini sono stati identificati, sanzionati e allontanati. Ora si valuterà la loro posizione per la possibile emissione del provvedimento di “divieto di ritorno” nel territorio comunale.

Il blitz

Inoltre, in Piazza Casalbore, i vigili urbani hanno sequestrato capi abbigliamento ad una persona che cercava di venderli infastidendo i clienti di Salerno Mobilità. L’uomo, alla vista degli agenti, è fuggito abbandonato la merce sul posto.