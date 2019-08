Lite a Saragnano di Baronissi: accoltellato un giovane alla gamba

Domenica di sangue, quella di ieri, a Saragnano, frazione di Baronissi, nei pressi di via Ariosto: un 19enne è stato accoltellato tra le ore 22 e le 23. Come riporta Zerottonove, sul posto sono intervenuti il ‘Punto’ di Baronissi e i Carabinieri.

Il fatto

Pare che alla base del fatto, vi sia stata una lite banale tra ragazzi: ad essere colpito un 19enne rumeno, ferito con un fendende alla gamba, fortunatamente in modo lieve. Si sarebbe trattato di una spedizione punitiva nei confronti del ragazzo che è stato trasportato presso l'ospedale ‘Curteri‘ a Mercato San Severino, per ulteriori accertamenti. Si indaga, dunque, per fare chiarezza sui motivi dell'accoltellamento.