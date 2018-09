Dramma ad Acerno, marito e moglie muoiono insieme

Commozione ad Acerno per la scomparsa di Donato Rubino e Luisa D’Aniello, due coniugi volati in cielo uno a pochi minuti di distanza dall’altro.

Il lutto

Marito e moglie sono deceduti sabato praticamente insieme. Lui sarebbe morto per primo, lei, forse a causa dell’immenso dolore, pochi minuti dopo. La notizia della loro scomparsa ha fatto subito il giro del piccolo paese dei Monti Picentini. Avvolti dal dolore i cinque figli. Ieri sono stati celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria degli Apostoli. Ora riposeranno in pace per sempre. Ancora insieme.