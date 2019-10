Acerno, cercatore di funghi precipita in un vallone: salvato dal Soccorso Alpino

Paura, intorno alle 13.30 di oggi, ad Acerno, dove un uomo è precipitato nelle vicinanze di un castagneto. In azione gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsas), allertati dal 118 di Salerno.

L’intervento

Si tratta di un cercatore di funghi che, mentre si trovava in una zona abbastanza impervia, ha perso l'equilibrio precipitando per circa 15 metri in un vallone. Tutti gli operatori del Cnsas hanno dovuto calarsi in corda per raggiungere l'uomo e metterlo in sicurezza. Successivamente hanno provveduto a calare la barella, stabilizzare ed imbarellare il paziente per trasferirlo, in eliambulanza, al nosocomio di Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita.

