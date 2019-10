Galilei-Di Palo di Salerno e Pacinotti di Scafati: i bandi per l'adeguamento sismico

Pubblicati i due bandi di gara per lavori di adeguamento alla normativa sismica dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "Galilei" di Salerno e dell'I.T.I.S. "Pacinotti di Scafati". “Abbiamo pubblicato i bandi – esordisce il presidente della Provincia, Michele Strianese – per appaltare i lavori di adeguamento alla normativa sismica sia per il Galilei - Di Palo di Salerno che per il Pacinotti di Scafati. L’importo dei lavori per ognuno degli edifici scolastici è di 5 milioni di euro, quindi parliamo di 10 milioni di euro complessivi. Entrambi gli interventi sono finanziati con i fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca".

I lavori

La Provincia di Salerno, in particolare il Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica, Antonio Sagarese, "procede nei lavori di messa in sicurezza, manutenzione e adeguamento sismico degli edifici scolastici del territorio. Tutelare il diritto allo studio e il diritto alla sicurezza per i nostri giovani e per tutte le comunità scolastiche coinvolte, è un obiettivo prioritario di questa Amministrazione", ha concluso Strianese.