Adozione, il “Saat” di Pontecagnano organizza un corso per le coppie

Il “Saat” è il servizio dell’ambito S4 che si occupa di adozione e affido familiare. Nell’ambito della sua attività organizza la sua nona edizione del corso di In-Formazione per le coppie disponibili all’adozione nazionale e internazionale. Il corso, tenuto sia dai professionisti dell’equipe Saat che da relatori esterni esperti del settore, prevede cinqueincontri che trattano le tematiche giuridiche, psicologiche, sanitarie e sociali dell’adozione. Avrà inizio il 27 settembre alle 17 presso la sede del servizio Saat in via Piemonte, 6 a Pontecagnano Faiano.

Per informazione è possibile contattare il numero 089381460 o scrivere una e mail a saat.s4@progettogroup.eu.

