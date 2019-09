Aeroporto di Salerno, via libera alla realizzazione del distributore di carburante

Dopo il varo del Piano Industriale iniziano ufficialmente i lavori per rilanciare l’aeroporto “Costa d’Amalfi”. Nella giornata di ieri, infatti, i vertici dello società “Aeroporto di Salerno” hanno indetto la gara per la costruzione del distributore di carburante esterno all’aerostazione. Il cantiere dovrà essere realizzato entro tre mesi per un importo di 511 mila euro.

Le funzioni

L’impianto - riporta Il Mattino - dovrà servire tutte le automobili e i mezzi di trasporto che trasporteranno i passeggeri in arrivo o in partenza. Il termine ultimo di presentazione delle offerte che aggiudicarsi la gara è previsto per il prossimo 23 settembre a mezzogiorno.

La pista

L’obiettivo principale resta, ovviamente, l’allungamento della pista di volo prevista dal Piano Industriali che dovrà raggiungere i 2.200 metri. Previste due fasi per la cantierizzazione: la prima di gestione con allungamento pista sino a 2mila metri e con operatività dal terzo anno, mentre la seconda con allungamento fino a 2.200 metri e con operatività a partire dal sesto anno.