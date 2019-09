Raccolta delle olive: opportunità per imprenditori agricoli ad Ascea

Pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle domande relative alla raccolta e molitura delle olive nel terreno comunale, da parte di imprenditori agricoli. Gli uliveti, di proprietà dell’Ente, sono situati in località Spirito Santo (Giardino degli ulivi), località Porticello (Scogliera), area antistante la casa comunale e alcune piante di ulivo sparse sul territorio comunale (nei pressi del campo sportivo di Ascea Marina, vicino all’edificio della sede dell’Istituto scolastico comprensivo, nei pressi del parcheggio sotto la stazione ferroviaria e limitrofo a via Zenone).

La scadenza

L’affidamento del servizio è previsto per 6 anni consecutivi: è possibile presentare le proposte o i patti di collaborazioni, entro e non oltre le ore 12 del 20 settembre. Per informazioni: Comune.ascea.sa.it/po/mostra_news.php?id=330&area=H