"Non mi date i soldi? Vi chiudo in casa": genitori aggrediti e "sequestrati", un arresto a Giffoni

Ha aggredito i genitori, chiudendoli in casa: è stato arrestato un 21enne, a Giffoni Valle Piana. I carabinieri di Battipaglia lo hanno bloccato ed accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza privata.

L'arresto

Già in passato aveva avuto diversi attriti con i familiari che, secondo lui, non gli avrebbero dato abbastanza denaro per acquistare vestiti e altri beni. Il 21enne era già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori: i militari, giunti sul posto, lo hanno convinto a desistere, mettendolo, quindi, in manette.