Lungomare "terra di nessuno", Boccia: "Ho bloccato un'aggressione"

Presunta aggressione sul lungomare di Salerno, in zona Crescent. A denunicarla, Flavio Boccia: "Bande di ragazzi stavano picchiando dei giovani che passeggiavano normalmente. Solo il mio intervento ha salvato le vittime, con l'allontanamento del gruppo violento composto da circa 20 ragazzi".

E' un degrado per l'assenza di istituzioni che vigilano sul posto. Sembra non essere la prima aggressione di questo tipo: è un segnale gravissimo per i giovani.