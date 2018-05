Caos a bordo del pullman in via San Leonardo: aggredito un uomo, fermato il responsabile

Tensione a bordo del bus, stasera. Per futili motivi, un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito un 55enne sulla linea 8 di Busitalia, in via San Leonardo a Salerno, intorno alle 19.

L'intervento

Sul posto, gli uomini di Strade Sicure che hanno prestato i primi soccorsi alla persona ferita trasportandola al Ruggi ed allertando i Carabinieri di Mercatello, come riporta Salernonotizie. L'aggressore è stato individuato grazie alla descrizione fornita dai presenti e fermato nei pressi della Metropolitana dello Stadio Arechi dai militari, per essere condotto in caserma per accertamenti.