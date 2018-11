Un uomo aggredisce la mamma e i poliziotti: panico al Parco Pinocchio

Quattro poliziotti feriti, due dei quali con lesioni guaribili in cinque giorni, panico e trambusto al Parco Pinocchio. Un residente affetto da disturbi psichici ha prima inveito contro la madre e poi si è scagliato contro i poliziotti che erano stati chiamati in soccorso dall'ambulanza del 118. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale con Tso.