"Musulmano di m....": aggredito il salernitano convertito all’Islam

E' stato vittima di un'aggressione, Abu Al Quassim, il salernitano convertitosi all’Islam, curatore della Moschea di Salerno. Lo scorso 25 agosto, è stato malmenato: è tornato a casa con un trauma cranico, dolore allo stomaco e lividi. Era in via Settimio Mobilio quando è stato preso di mira da ignoti.

Il fatto

Avvicinato con una scusa, è stato strattonato a forza fuori e picchiato sulla testa, in faccia, sputato addosso. "Mussulmano di m****, bastardo, crepa”: queste le offese per l'uomo che si è rifugiato nel bar più vicino, con forti dolori e giramenti di testa. "Io abito nel Rione Calcedonia, da sempre un quartiere difficile, diventato tale per l’assenza di interventi sociali che mirassero ad una educazione alla tolleranza e all’interazione. - ha raccontato la vittima a Sevensalerno - Ma in questo quartiere c’è gente educata, umile e accogliente, i miei aggressori sono probabilmente non del quartiere, e se sono del quartiere sicuramente non lo rappresentano. I Carabinieri che sono tempestivamente intervenuti hanno acquisito le immagini delle telecamere, la Procura ha aperto un’inchiesta”, ha concluso. Si indaga.