Agricoltura, incontro tra Bilotti e L'Abbate al Ministero

Rilancio dell'agricoltura campana, migliore utilizzo dei fondi europei destinati al settore, valorizzazione delle produzioni di eccellenza e riavvio dei lavori per un piano nazionale della nocciola, che vanta nel Salernitano la produzione Igp di Giffoni. Sono i temi affrontati dalla deputata salernitana Anna Bilotti in un incontro con il sottosegretario all'Agricoltura, Giuseppe L'Abbate.

Il summit

La parlamentare del Movimento 5 Stelle ha voluto evidenziare l'esigenza di iniziative di rilancio per superare le difficoltà originate dall'emergenza Covid 19, riprendendo tra l'altro il progetto del piano corilicolo nazionale già sollecitato a dicembre con un'iniziativa alla Camera dei deputati dedicata proprio alla nocciola di Giffoni igp e alle prospettive di sviluppo del settore. "In quell'occasione – ricorda Bilotti – ebbi modo di approfondire con i produttori e con il presidente della commissione Agricoltura, Filippo Gallinella, gli interventi che possono essere messi in campo per tutelare e valorizzare sul mercato la tipicità della nostra frutta a guscio. L'emergenza sanitaria ha poi imposto una sospensione del percorso in atto, ma ora è il momento di riprendere i fili di quel discorso e accelerare sulle procedure. Ho trovato piena sintonia nel sottosegretario, già al lavoro per un tavolo tecnico di filiera in cui saranno elaborate le migliori strategie per il sostegno alla produzione e per gli aspetti promozionali e di tutela".

Nel colloquio la parlamentare ha anche evidenziato alcune criticità nell'impiego dei fondi europei da parte della Regione Campania, rimarcando in particolare i ritardi nell'attuazione del Psr, il Programma di sviluppo rurale. "Il fallimento emerge dagli stessi dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle Politiche agricole – spiega Bilotti – Al 31 dicembre 2019 la Campania ha raggiunto un livello di spesa del 39,45 per cento dei Psr a fronte di un dato nazionale del 43,26 per cento, posizionandosi tra le ultime regioni in Italia per capacità di spesa".