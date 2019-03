"Uno schifo vedere un guardalinee donna": telecronista di Agropoli sospeso dall'Ordine

“Pregherei la regia di inquadrare l’assistente donna. E’ uno schifo guardare le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della federazione una cosa del genere”. A pronunciare questa frase, domenica pomeriggio, è stato un telecronista cilentano, Sergio Vessicchio, inviato di una tv locale, durante la telecronaca della partita di calcio di Eccellenza Agropoli-Sant’Agnello, che ha suscitato una raffica di critiche e scaturito la sua immediata espulsione dall’Ordine dei Giornalisti della Campania.

La polemica

Nel mirino del giornalista, che vive e lavora proprio ad Agropoli, la guardalinee Annalisa Moccia di Nola, che era in campo insieme all’altro guardalinee Gianluca Caianiello di Napoli, entrambi a fare da supporto all’arbitro Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. Per Vessicchio la presenza della Moccia era una "cosa impresentabile per un campo di calcio”. Parole, le sue, che provocano indignazione sul web e anche la dura presa di posizione del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli che annuncia: “Il giornalista di Agropoli che ha deriso in diretta durante una partita di calcio una donna assistente dell’arbitro è stato sospeso dall’Ordine. Grazie al nostro Consiglio di disciplina”.

La difesa

Dal canto suo il diretto interessato replica sempre attraverso i social: "Ritengo personalmente che - scrive Vessicchio su Facebook - far arbitrare le donne nel calcio sia sbagliato per molti motivi,quindi confermo il mio pensiero. Perchè tutti questi squallidi moralisti non fanno una battaglia per farle giocare insieme ai maschi? La vera discriminazione è questa".