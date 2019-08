Carenze igienico sanitarie in un ristorante di Agropoli, il Nas dispone chiusura attività

Blitz dei carabinieri del Nas in un ristorante di Agropoli, riscontrate carenze igieniche in un'area di circa 300 metri. Il controllo dei militari è stato effettuato ieri, al fine di verificare il rispetto delle normative nelle attività di ristorazione, specie per la conversazione degli alimenti. A seguito delle condizioni precarie di una parte del locale, i carabinieri hanno disposto la chiusura e denunciato con sanzione amministrativa i titolari. Le attività dei carabinieri, coordinati dal comando di Salerno, sono estese in tutta la Provincia, specie nelle località balneari, vista la mole enorme di turisti che viene registrata quotidianamente.