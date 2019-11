Abusi edilizi: sotto sequestro un fabbricato ad Agropoli

Questa mattina il nucleo di prevenzione e tutela territorio della Polizia Municipale di Agropoli diretto dal vice comandante, capitano Sergio Cauceglia, coordinato dal comandante, maggiore Carmine di Biasi, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il Tribunale di Vallo della Lucania, apponendo i sigilli ad un fabbricato con annessa corte pertinenziale in località Mandrolla, zona sottoposta a tutela paesaggistica nonché inserita nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Le indagini

Il provvedimento è scaturito a seguito di accertamenti eseguiti unitamente al personale dell'ufficio tecnico comunale, per difformità ai titoli edilizi assentiti, con la collaborazione di reperti fotografici dell'Istituto geografico militare di Firenze. Per le opere abusive è stata emessa ordinanza di demolizione e rimissione in pristino dell'originario stato dei luoghi. La misura cautelare reale è stata eseguita in danno di un sessantenne residente in provincia di Milano.