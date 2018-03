Sfruttamento della prostituzione, blitz ad Agropoli: due arresti

Una nuova importante operazione contro lo sfruttamento della prostituzione è stata svolta, alle prime luci dell’alba, ad Agropoli.

Il blitz

In azione i carabinieri di Pollica, coordinati da quelli della compagnia di Vallo della Lucania con il supporto dei colleghi di Agropoli, che hanno arrestato un 57enne, G.V. le sue iniziali, che è finito direttamente in carcere, e una 26enne romena, D.M.P, la quale è stata condotta agli arresti domiciliari. L’attività illegale veniva svolta in un appartamento di Agropoli, situato in una traversa di via Risorgimento, dove, oltre alle 26enne, era presente anche un’altra donna di origine rumena.