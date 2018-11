Agropoli, tentata rapina in una sala slot: ladro in fuga

Tentata rapina, la scorsa notte, all’interno di una sala slot situata nei pressi di via Caravaggio ad Agropoli.

Il colpo fallito

Intorno alla mezzanotte un uomo, con il volto parzialmente coperto, ha fatto irruzione nel locale con in mano una pistola. Il proprietario del locale, resosi conto di ciò che stava per accadere, si è chiuso all’interno del bagno. A quel punto il rapinatore, non sapendo cosa fare, è fuggito via prima dell’arrivo dei carabinieri, che ora sono sulle sue tracce. Determinanti per il riconoscimento potrebbero essere le telecamere presenti nella zona.