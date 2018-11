Salvato dall'avvelenamento: il cucciolo Airon adesso cerca casa

Airon, un dolcissimo cucciolone di circa 7-8 mesi, taglia media e tipo cane da caccia, è stato ritrovato da una persona, abbandonato in un campo. Manifestava chiari segni di avvelenamento da topicida: è stato affidato alle cure di un veterinario e si è salvato.

Adozione

Per gravi motivi di famiglia la signora che l'ha salvato non può più tenerlo con sé e Airon rischia di nuovo l'abbandono. La signora rivolge un appello a Salerno Today e chiede che una nuova famiglia possa farsi avanti, adottando il cucciolooe. Per contatti, è possibile rivolgersi al numero telefonico 3470577551, dopo le ore 18.