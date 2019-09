Beccato con quasi un chilo di stupefacente: in casa anche delle piantine

Nel pomeriggio, i carabinieri della stazione di Matinella, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, hanno arrestato un 30enne pregiudicato di Albanella. L’uomo, dopo una perquisizione domiciliare da parte dei militari, è stato trovato in possesso di 140 grammi di marijuana, 750 grammi di marijuana in fase di essiccazione e 4 piante coltivate in vaso. Il 30enne è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.