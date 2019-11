Maltempo a Nocera Inferiore, evacuati il tribunale e l'istituto "Pucci": cede anche una strada

Il maltempo si è abbattuto, nelle ultime ore, anche sulla provincia di Salerno provocando danni e disagi in numerosi comuni.

Nocera Inferiore

Tra i più colpiti c’è sicuramente Nocera Inferiore dove, questa mattina, è stato evacuato l’istituto tecnico commerciale “Raffaele Pucci” con gli studenti che sono stati costretti ad abbandonare le aule, completamente allagate, e che per domani hanno annunciato uno sciopero. Paura e caos anche al tribunale, dove l’acqua ha invaso le stanze del Giudice di Pace. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e anche una squadra di tecnici del Comune per mettere in sicurezza gli ambienti e verificare che non ci siano problemi all’impianto elettrico. Non solo ma è crollata parte della strada che conduce al Castello Fienga per via delle abbondanti infiltrazioni nel terreno che ha provocato anche la caduta di alberi.

Sarno

Numerosi allagamenti si sono verificati, nelle ultime ore, in Contrada Faricella ma anche in via Beveraturo e via Farina dove l’acqua ha raggiunto le case inondando garage e scantinati. Monitorato costantemente il Monte del Saretto da dove sono caduti fiumi di fango.

Gli altri comuni

Stessi disagi anche in altri comuni dell’Agro nocerino sarnese, al confine con l’area napoletana, dove le precipitazioni hanno provocato lo straripamento del Rio San Marino. Migliaia di ettari di terreno nei comuni di Sarno, San Valentino, San Marzano, Agri, Scafati fino a Castellamare di Stabia sono finiti sott'acqua, provocando danni alle coltivazioni invernali in pieno campo e sotto serra, in particolare cipollotti, insalate, broccoli, cavolfiori e finocchi. E' quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti Salerno che sta ricevendo nelle ultime ore decine di segnalazioni di agricoltori danneggiati dall'ondata di forte vento e pioggia che ha colpito la provincia di Salerno. "Allagamenti si registrano un po' in tutte le aree interessate dalle perturbazioni - spiega il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano - la situazione più critica si registra nell'agro sarnese nocerino con danni ai campi coltivati ad ortaggi invernali. L'acqua e il forte vento hanno creato problemi anche alle serre in varie zone della provincia. A preoccupare per la pioggia incessante sono anche le frane e gli smottamenti sulle strade secondarie. Le nostre strutture Coldiretti sono impegnate nel monitoraggio delle richieste di assistenza e nella valutazione dei danni".

